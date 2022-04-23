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Житель Баку задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег

Житель Баку задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег Задержан житель Баку, подозреваемый в присвоении крупной суммы денег путем злоупотребления доверием граждан.
Происшествия
23 апреля 2022 г. 18:01
Житель Баку задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег

Задержан житель Баку, подозреваемый в присвоении крупной суммы денег путем злоупотребления доверием граждан.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Потерпевшие У.Асадова, К.Исмайлова и Э.Эйнуллаев обратились с заявлением в полицию о том, что житель Баку Фарид Абдинов, воспользовавшись их доверием, под разными предлогами присвоил их деньги.

Жалоба граждан была рассмотрена, незаконные действия Ф.Абдинова нашли подтверждение.

По факту по соответствующей статье УК АР возбуждено уголовное дело, Ф.Абдинову было предъявлено обвинение, решением суда в отношении него применена мера пресечения в виде ареста.

Следствием установлено, что Ф.Абдинов в целом присвоил мошенническим путем 178 тыс. манатов.

Другие пострадавшие от действий Ф.Абдинова могут сообщить об этом, связавшись с "кол-центром – 102" МВД или посредством официальных страниц министерства в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların külli miqdarda pulunu mənimsəməkdə təqsirləndirilən şəxs tutulub

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