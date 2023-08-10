​​​​​​​Житель Баку украл из мечети ящики для пожертвований

Житель Баку, ранее неоднократно судимый Али Новрузов 1989 г.р. задержан по подозрению в краже из мечети в Ясамальском районе столицы ящиков для пожертвований.

Житель Баку, ранее неоднократно судимый Али Новрузов 1989 г.р. задержан по подозрению в краже из мечети в Ясамальском районе столицы ящиков для пожертвований.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По результатам расследования, проведенного сотрудниками 26-го отделения полиции Ясамальского РУП, выяснилось, что в украденных из мечети ящиках для пожертвований было в общей сложности более 13 тысяч манатов.

Собранные по факту материалы направлены в районное управление полиции.