О нас

​​​​​​​Житель Баку украл из мечети ящики для пожертвований

​​​​​​​Житель Баку украл из мечети ящики для пожертвований Житель Баку, ранее неоднократно судимый Али Новрузов 1989 г.р. задержан по подозрению в краже из мечети в Ясамальском районе столицы ящиков для пожертвований.
Происшествия
10 августа 2023 г. 14:58
​​​​​​​Житель Баку украл из мечети ящики для пожертвований

Житель Баку, ранее неоднократно судимый Али Новрузов 1989 г.р. задержан по подозрению в краже из мечети в Ясамальском районе столицы ящиков для пожертвований.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По результатам расследования, проведенного сотрудниками 26-го отделения полиции Ясамальского РУП, выяснилось, что в украденных из мечети ящиках для пожертвований было в общей сложности более 13 тысяч манатов.

Собранные по факту материалы направлены в районное управление полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda məsciddə nəzir qutularından 13 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

Другие новости из категории

В Азербайджане задержаны члены организованной преступной группы, ввозившей наркотики из Ирана
ФотоВ Азербайджане задержаны члены организованной преступной группы, ввозившей наркотики из Ирана
10 августа 2023 г. 15:58
​​​​​​​Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с предстоящими матчами Карабаха и Нефтчи
​​​​​​​Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с предстоящими матчами "Карабаха" и "Нефтчи"
10 августа 2023 г. 14:15
В центре Баку устранена проблема для пешеходов и водителей
В центре Баку устранена проблема для пешеходов и водителей
10 августа 2023 г. 10:39
В Набране перевернулся автомобиль, есть погибший
В Набране перевернулся автомобиль, есть погибший
10 августа 2023 г. 10:12
Жительница Баку задержана по подозрению в мошенничестве с авиабилетами
Жительница Баку задержана по подозрению в мошенничестве с авиабилетами
10 августа 2023 г. 09:39
В Кюрдамире столкнулись автомобили, пострадала 45-летняя женщина
В Кюрдамире столкнулись автомобили, пострадала 45-летняя женщина
10 августа 2023 г. 04:52
В Баку 42-летнюю женщину сбил автомобиль
В Баку 42-летнюю женщину сбил автомобиль
10 августа 2023 г. 01:52
В Баку задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ранений своему соседу
В Баку задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ранений своему соседу
10 августа 2023 г. 00:42
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
9 августа 2023 г. 23:47
В Саатлы произошло землетрясение магнитудой 4
В Саатлы произошло землетрясение магнитудой 4
9 августа 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi