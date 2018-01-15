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    Житель Баку убит своим соседом

    По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется следствие

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку мужчина средних лет был убит нанесенными ему 9 ударами ножом.

    Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе, на улице Худу Мухтарлы.

    Так, Искандеров Шахин Расим оглу 1970 г.р. повздорил со своим соседом, когда пытался припарковать свой автомобиль во дворе. Во время перепалки сосед нанес ему 9 ударов ножом.

    Ш.Искандеров в тяжелом состоянии был доставлен в клинический медицинский центр №1, его жизнь спасти не удалось.

    По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется следствие. 

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