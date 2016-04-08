По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по двум статьям УК

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Житель Баку убил сестру и ранил ножом двоюродного брата.

Об этом Report сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

Согласно информации, в поселке Маштага Джавадов Сеид Мирали оглу (1991 г.р.) нанес множественные раны и убил свою сестру Джавадову Иззет (1987 г.р.), он также ранил ножом ее мужа, который в то же время приходится ему двоюродным братом, Джавадова Мурсала (1984 г.р.).

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) и 29, ст. 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц) УК, ведется следствие.