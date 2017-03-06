Житель Баку убил разорвавшую с ним помолвку невесту - ОБНОВЛЕНО-2

*** 10:29

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с убийством молодой девушки.

Как сообщает Report, по информации, 5 марта в 04:00 утра ранее судимый Наджаф Меджидов (ее жених) пришел в дом, где проживала Илаха Агаева и нанес девушке и ее сестре Рагиме ножевые ранения, после чего покинул место преступления. И. Агаева скончалась на месте, Рагима госпитализирована в тяжелом состоянии.

Хазарским РУП продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

*** 10:17

В Баку молодой парень убил свою невесту, перерезав ей горло.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бина Хазарского района.

Так, проживающая в поселке Бина Агаева Илаха Даянат гызы 1991 г.р. передала своему жениху Наджафу Меджидову сообщение о том, что разрывает с ним помолвку из-за того, что тот вел паразитический образ жизни. В ответ на это Н.Меджидов потребовал, чтобы бывшая невеста встретилась с ним. Девушка отказалась, после чего он пришел к ней в дом и нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. Пытавшаяся защитить сестру Рагима Агаева 1997 г.р. также получила два ножевых ранения.

И. Агаева от полученных ранений скончалась на месте. Р. Агаева была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование Хазарской районной прокуратурой.