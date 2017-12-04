Житель Баку создал опасную ситуацию в метро

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В бакинском метро 40-летний мужчина пытался проехаться между вагонами поезда.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, сегодня в 18:45, рискуя жизнью, житель Баку Сабир Сиявуш оглу Нуриев 1977 г.р. пытался проехаться между 1-м и 2-м вагонами движущегося по маршруту №14 поезда. Сотрудники метрополитена не только предотвратили инцидент на станции метро "Гянджлик", но и пресекли возможный несчастный случай.

Задержанный передан сотрудникам полиции.

Факт расследуется отделением полиции в "Бакинском метрополитене".