Житель Баку совершил аварию, когда вез раненую жену в больницу, женщина скончалась - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности произошедшего в Ясамальском районе инцидента, в результате которого Габиб Байрамов 1977 г.р. выстрелил в свою супругу Сабину Байрамову 1980 г.р. из охотничьего ружья.

Как сообщает Report, Г. Байрамов отвозил жену, которую ранил по неосторожности, в больницу, однако по дороге он попал в аварию на управляемом им автомобиле марки Mercedes. Причиной аварии стало его шоковое состояние.

***10:42

В Баку скончалась женщина, в которую выстрелил супруг.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

Так, Габиб Байрамов 1977 г.р. выстрелил в свою супругу Сабину Байрамову 1980 г.р. из охотничьего ружья. С. Байрамова от полученного ранения скончалась.

Предполагается, что инцидент произошел по неосторожности.

По факту продолжается расследование.