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Житель Баку сдал полиции незаконно хранимый автомат

Житель Баку сдал полиции незаконно хранимый автомат Житель поселка Бина, обратившись в 3-й отдел полиции Хазарского РУП, добровольно сдал в полицию автомат Калашникова, магазин и 10 патронов.
Происшествия
4 ноября 2023 г. 17:35
Житель Баку сдал полиции незаконно хранимый автомат

Житель поселка Бина, обратившись в 3-й отдел полиции Хазарского РУП, добровольно сдал в полицию автомат Калашникова, магазин и 10 патронов.

Как сообщили Report в МВД, другой житель столицы, проживающий в этом же поселке, сообщил в полицию о спрятанных им винтовке с обрезанными стволом и прикладом, гранате и трех патронах.

Они были изъяты из тайника. Гражданам, своевременно сообщившим в полицию об оружии, высказана благодарность.

В ходе проведенных в последние дни мероприятий сотрудниками МВД были также изъяты еще один автомат Калашникова, граната, 15 патронов и магазин.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakini qanunsuz saxladığı avtomatı polisə təhvil verib

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