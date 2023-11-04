Житель Баку сдал полиции незаконно хранимый автомат

Житель поселка Бина, обратившись в 3-й отдел полиции Хазарского РУП, добровольно сдал в полицию автомат Калашникова, магазин и 10 патронов.

Житель поселка Бина, обратившись в 3-й отдел полиции Хазарского РУП, добровольно сдал в полицию автомат Калашникова, магазин и 10 патронов.

Как сообщили Report в МВД, другой житель столицы, проживающий в этом же поселке, сообщил в полицию о спрятанных им винтовке с обрезанными стволом и прикладом, гранате и трех патронах.

Они были изъяты из тайника. Гражданам, своевременно сообщившим в полицию об оружии, высказана благодарность.

В ходе проведенных в последние дни мероприятий сотрудниками МВД были также изъяты еще один автомат Калашникова, граната, 15 патронов и магазин.