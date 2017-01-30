Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Житель Баку ранил соседа ножом в шею.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Хазарского района.

Согласно информации, в поселке Бина Османов Нурлан Аббас оглу 1983 г.р. поспорил со своим соседом. В ходе конфликта сосед (имя пока не разглашается) нанес Н.Османову несколько ударов ножом в области шеи. Н.Османов был госпитализирован.

По факту в Хазарском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.