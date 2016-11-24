Житель Баку ранил ножом своего друга

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку у выхода кафе произошла поножовщина.
Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на улице Руслана Аллахвердиева в поселке Сулутепе.
Согласно информации, Дашгын Гахраманов (1979 г.р.) подрался со своим другом 27-летним Эльханом Гадирорвым. Д.Гахраманов попытался вывести своего друга наружу, чтобы там продолжить драку, но не смог, поэтому нанес Э.Гадирову 2 удара ножом. Э.Гадиров был доставлен в больницу на машине скорой медицинской помощи. Допросить его не представилось возможным.
Сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции задержали Д.Гахраманов и передали его следствию.
По факту проводится расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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