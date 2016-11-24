Житель Баку ранил ножом своего друга

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку у выхода кафе произошла поножовщина.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на улице Руслана Аллахвердиева в поселке Сулутепе.

Согласно информации, Дашгын Гахраманов (1979 г.р.) подрался со своим другом 27-летним Эльханом Гадирорвым. Д.Гахраманов попытался вывести своего друга наружу, чтобы там продолжить драку, но не смог, поэтому нанес Э.Гадирову 2 удара ножом. Э.Гадиров был доставлен в больницу на машине скорой медицинской помощи. Допросить его не представилось возможным.

Сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции задержали Д.Гахраманов и передали его следствию.

По факту проводится расследование.