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    Житель Баку ранил ножом своего друга

    Подозреваемый передан следствию

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку у выхода кафе произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на улице Руслана Аллахвердиева в поселке Сулутепе. 

    Согласно информации, Дашгын Гахраманов (1979 г.р.) подрался со своим другом 27-летним Эльханом Гадирорвым. Д.Гахраманов попытался вывести своего друга наружу, чтобы там продолжить драку, но не смог, поэтому нанес Э.Гадирову 2 удара ножом. Э.Гадиров был доставлен в больницу на машине скорой медицинской помощи. Допросить его не представилось возможным. 

    Сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции задержали Д.Гахраманов и передали его следствию.

    По факту проводится расследование.

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