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    Житель Баку ранен из огнестрельного оружия

    Подозреваемый в совершении преступления задержан

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку ранен из огнестрельного оружия.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в кафе на территории парка по улице Самеда Вургуна. 

    Согласно информации, житель Баку Фазаиль Гадиров 1957 года рождения выстрелил из пистолета марки "Макаров" и ранил 46-летнего жителя города Анара Гаджиева. 

    А.Гаджиев, получивший ранение в область живота, госпитализирован в больницу. 

    Ф.Гадиров задержан. 

    Расследование по факту продолжается. 

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