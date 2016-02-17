Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку ранен из огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, инцидент произошел в кафе на территории парка по улице Самеда Вургуна.

Согласно информации, житель Баку Фазаиль Гадиров 1957 года рождения выстрелил из пистолета марки "Макаров" и ранил 46-летнего жителя города Анара Гаджиева.

А.Гаджиев, получивший ранение в область живота, госпитализирован в больницу.

Ф.Гадиров задержан.

Расследование по факту продолжается.