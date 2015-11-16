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    Житель Баку получил ножевое ранение

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 29-летнего парня ранили ножом. 

    Как сообщили Report в главном управлении полиции города Баку (ГУПГБ), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, был задержан житель Баку Турал Юсифов 1997 г.р., подозреваемый в ранении Алиаббаса Аллахвердиева 1986 г.р. на улице Г.Алиева в поселке Пиршаги.

    Расследование по факту продолжается.

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