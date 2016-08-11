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    Житель Баку под угрозой опозорить в соцсетях требовал у женщины 900 долларов

    Расследование продолжается

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Житель Баку под угрозой опозорить в социальных сетях требовал у женщины 900 долларов.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД Азербайджана. 

    Согласно информации, 10 августа жительница города Сумгайыт Л.Агаева обратилась в 27-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции и заявила, что в мае ее знакомый по имени Руслан угрожал опозорить ее в социальных сетях и требовал у нее 900 долларов, а в случае обращения в полицию - убить ее и членов ее семьи. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 27-го отделения Ясамальского РУП, был задержан житель Баку Руслан Ахмедов.

    Расследование продолжается.

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