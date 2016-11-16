Житель Баку перерезал горло теще

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 56-летняя женщина получила ножевое ранение в области горла.

Как сообщает Report, инцидент произошел в массиве "Ени Сахе" поселка Бина Хазарского района.

Согласно информации, Гусейнова Басти Керим гызы (1960 г.р.) была ранена своим зятем на почве конфликта. Б.Гусейнова с тяжелым ранением была доставлена в больницу.

Отметим, что дочь Б.Гусейновой развелась со своим мужем 5 лет назад. Бывший муж предложил ей помириться, однако между ними возник конфликт. Мужчина хотел ударить ножом свою бывшую жену, но Б.Гусейнова встала между ними, вследствие чего получила ножевое ранение.

По факту проводится расследование.