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    Житель Баку отрезал свояку ухо

    Врачи пришили ухо на место

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Житель Баку отрезал свояку ухо.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в доме по улице Нефтяников в поселке Бадамдар Сабаильского района.

    59-летний Байрамов Фамиль Муса оглу сел дома ужинать со своим шурином. Между мужчинами завязался спор и Ф.Байрамов был избит. Затем шурин отрезал ему правое ухо.

    Ф.Байрамов был доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу. Врачи пришили ухо на место.

    Факт расследуется сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского РУП. 

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