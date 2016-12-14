Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Житель Баку отрезал свояку ухо.

Как сообщает Report, инцидент произошел в доме по улице Нефтяников в поселке Бадамдар Сабаильского района.

59-летний Байрамов Фамиль Муса оглу сел дома ужинать со своим шурином. Между мужчинами завязался спор и Ф.Байрамов был избит. Затем шурин отрезал ему правое ухо.

Ф.Байрамов был доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу. Врачи пришили ухо на место.

Факт расследуется сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского РУП.