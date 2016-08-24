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    Житель Баку нанес ножевые ранения своему дяде

    По факту ведется расследование

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку 36-летний мужчина нанес ножевые ранения своему дяде.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в доме №47 по улице Нефтчи в поселке Амираджаны.

    Проживающий по указанному адресу Талех Абдуррахманов 1980 г. р. на почве семейного конфликта нанес ножевые ранения в спину и руку своему дяде Асифу Абдуррахманову 1964 г.р.

    Пострадавший госпитализирован в 3-ю городскую клиническую больницу.

    По факту ведется расследование. 

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