Житель Баку найден мёртвым в своём доме

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку в одной из квартир был обнаружен труп мужчины.

Как передает Report, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями МЧС, в Наримановском районе в квартире один человек остался в беспомощном состоянии.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска. Спасателями в квартире был обнаружен Жуков Виталий Сергеевич 1966 г.р., его тело было передано по назначению.