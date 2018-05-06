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    Житель Баку найден мёртвым в своём доме

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку в одной из квартир был обнаружен труп мужчины.

    Как передает Report, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями МЧС, в Наримановском районе в квартире один человек остался в беспомощном состоянии.

    На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска. Спасателями в квартире был обнаружен Жуков Виталий Сергеевич 1966 г.р., его тело было передано по назначению.

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