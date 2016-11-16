Житель Баку на автобусной остановке нанес 8 ножевых ранений бывшей жене

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Житель Баку ранил ножом бывшую жену.

Как сообщает Report, инцидент произошел на автобусной остановке в поселке Раманы Сабунчинского района.

Согласно информации, Билалов Камран Рафиг оглу (1974 г.р.) встретил свою бывшую жену Билалову Хатиру Фаиг гызы (1978 г.р.), которую искал на протяжении долгого времени. Он подошел к ней, достал из кармана нож и нанес ей 8 ударов в различные области тела. Потерявшая много крови женщина была госпитализирована в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Предполагается, что случай произошел на почве ревности.

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции задержали К.Билалова.

По факту возбуждено уголовное дело.