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    Житель Баку на автобусной остановке нанес 8 ножевых ранений бывшей жене

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Житель Баку ранил ножом бывшую жену.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на автобусной остановке в поселке Раманы Сабунчинского района. 

    Согласно информации, Билалов Камран Рафиг оглу (1974 г.р.) встретил свою бывшую жену Билалову Хатиру Фаиг гызы (1978 г.р.), которую искал на протяжении долгого времени. Он подошел к ней, достал из кармана нож и нанес ей 8 ударов в различные области тела. Потерявшая много крови женщина была госпитализирована в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 

    Предполагается, что случай произошел на почве ревности. 

    Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции задержали К.Билалова.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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