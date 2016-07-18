В Баку женщина тяжело ранила мужчину - ОБНОВЛЕНО

***14:12

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошла очередная поножовщина.

Как сообщает Report, Азер Билалов (1979 г.р.), проживающий по адресу: Хатаинский район, проспект Гянджа, 17, был доставлен в Городскую клиническую больницу №3 с колото-резаными ранами.

Опросить А.Билалова не удалось, так как он находится в тяжелом состоянии.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была задержана жительница Баку Егяна Керимова, подозреваемая в ранении А.Билалова.

Расследование продолжается.