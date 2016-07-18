 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку женщина тяжело ранила мужчину - ОБНОВЛЕНО

    Расследование продолжается

    ***14:12

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошла очередная поножовщина.

    Как сообщает Report, Азер Билалов (1979 г.р.), проживающий по адресу: Хатаинский район, проспект Гянджа, 17, был доставлен в Городскую клиническую больницу №3 с колото-резаными ранами.

    Опросить А.Билалова не удалось, так как он находится в тяжелом состоянии.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была задержана жительница Баку Егяна Керимова, подозреваемая в ранении А.Билалова.

    Расследование продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi