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Житель Баку был избит группой лиц

Житель Баку был избит группой лиц Житель Баку был избит группой лиц.
Происшествия
24 февраля 2023 г. 10:54
Житель Баку был избит группой лиц

Житель Баку был избит группой лиц.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В Насиминское районное управление полиции поступила информация о том, что на улице Д.Салимова группа лиц избила и увезла на автомобиле марки Fiat жителя столицы Р.Мамедова.

Сотрудниками полиции были приняты соответствующие меры. В ходе расследования было установлено, что пять человек из хулиганских побуждений избили и причинили телесные повреждения Р.Мамедову, увезли его на автомобиле и высадили на территории 3-го микрорайона.

Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления ранее судимых Адалята Велиева и Парвиза Нейматова. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других лиц, причастных к преступлению.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakini 5 nəfər tərəfindən döyülüb

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