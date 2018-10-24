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    Житель Астары получил ножевое ранение

    Астара. 24 октября. REPORT.AZ/ В селе Машган Астаринского района произошла поножовщина.

    Как сообщает южное бюро Report, местный житель Тевекюль Гусейнов получил ножевое ранение от знакомого по имени Махир.

    Т.Гусейнов был доставлен в центральную районную больницу Лянкярана, при этом он потерял много крови. Состояние оценивается как средне-тяжелое.

    Подозреваемый в совершение преступление задержан сотрудниками полиции.

    По факту ведется расследование.

    Напомним, что ранее житель Астары нанес брату ножевое ранение.

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