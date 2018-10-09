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    Житель Астары нанес брату ножевое ранение

    Астара. 9 октября. REPORT.AZ/ Житель Астары нанес брату ножевое ранение.  

    Как сообщает южное бюро Report, проживающий в доме №117 по улице Самеда Вургуна Бейтулла Мени оглу Халилов 1962 г.р. был ранен братом Акифом.  

    По словам близких, братья живут в одном доме. Б.Халилов занимается ремонтом автомобилей. Брат собрал дрова на участке двора, где Бейтулла ремонтирует автомобили. На этой почве между братьями возник спор, в результате которого Акиф нанес Бейтулле ножевое ранение. 

    Получившего колотую рану в области грудной клетки Б.Халилова на машине скорой помощи доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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