Житель Астаринского района тяжело ранен, в результате падения с дерева

Житель Астары получил ранение, в результате падения с орехового дерева.
Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в Астаринском районе, где житель села Пяликеш, Мехман Мирза оглы Гасымов, 1988-го года рождения, упал с орехового дерева.
Пострадавший был доставлен в Лянкаранскую центральную районную больницу.
В результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом шейного позвоночника и запястья.
Врачи оценивают состояние М.Гасымова, как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости