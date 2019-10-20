Житель Астаринского района тяжело ранен, в результате падения с дерева

Житель Астары получил ранение, в результате падения с орехового дерева.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в Астаринском районе, где житель села Пяликеш, Мехман Мирза оглы Гасымов, 1988-го года рождения, упал с орехового дерева.

Пострадавший был доставлен в Лянкаранскую центральную районную больницу.

В результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом шейного позвоночника и запястья.

Врачи оценивают состояние М.Гасымова, как тяжелое.

По факту ведется расследование.