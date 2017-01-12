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    Житель Акстафы по неосторожности выстрелил в себя

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Житель Акстафы по неосторожности выстрелил в себя.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем во время охоты в селе Дюз Гышлаг, житель Акстафинского района выстрелил себе в ногу. Пострадавший госпитализирован.

    Сотрудники отделения полиции Акстафинского района обнаружили на месте происшествия не имеющее документов охотничье ружье марки "ИЖ".

    Расследование по факту продолжается. 

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