Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Житель Акстафы по неосторожности выстрелил в себя.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем во время охоты в селе Дюз Гышлаг, житель Акстафинского района выстрелил себе в ногу. Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники отделения полиции Акстафинского района обнаружили на месте происшествия не имеющее документов охотничье ружье марки "ИЖ".

Расследование по факту продолжается.