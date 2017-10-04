Житель Агстафы застрелился - ОБНОВЛЕНО - ПОДРОБНОСТИ

Агстафа. 4 октября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего в Агстафе.

Как сообщает западное бюро Report, Эмин Ягубалиев 1990 г. р. совершил суицид, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья. Во время инцидента в доме вместе с потерявшим родную мать годами ранее Э. Ягубалиевым находилась мачеха.

Мачеха покойного Шарафат Джабраилова сообщила местному бюро Report, что несмотря на то, что в это время она находилась в доме, она не знает, как произошел инцидент: "Когда Эмин находился в комнате я была во дворе, после того как я услышала выстрел, зашла к нему в комнату. У нас дома не было охотничьего ружья. Я не знаю, каким образом и где он взял ружье. Я не видела, когда он принес ружье в дом. Отец Эмина Махир Ягубалиев работает кузнецом в одной из частных компаний на территории района, во время инцидента он был на работе. О случившемся ему сообщила я".

Правоохранительные органы не исключают, что было совершено убийство.

В настоящее время правоохранительными органами ведется следствие.

***13:21

В Агстафинском районе застрелился местный житель.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Йенигюн.

Так, житель этого села 30-летний Эмин Махир оглу Ягубалиев убил себя выстрелом из оружия.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту начато расследование.