Житель Агстафы получил тяжелые травмы при падении

В Агстафе 24-летний мужчина попал в больницу в результате несчастного случая

В Агстафе 24-летний мужчина попал в больницу в результате несчастного случая.

Как передает западное бюро Report, житель Агстафинского района, 24-летний Роман Аббасов получил резаное ранение в области левой почки.

Родственники доставили мужчину в центральную больницу Агстафы. После оказания первой медицинской помощи его отправили в Газахский районный лечебно-диагностический центр.

Мужчина рассказал, что упал по неосторожности и был ранен куском железа.

Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.