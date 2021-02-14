Житель Агстафы получил тяжелые травмы при падении

В Агстафе 24-летний мужчина попал в больницу в результате несчастного случая.
Как передает западное бюро Report, житель Агстафинского района, 24-летний Роман Аббасов получил резаное ранение в области левой почки.
Родственники доставили мужчину в центральную больницу Агстафы. После оказания первой медицинской помощи его отправили в Газахский районный лечебно-диагностический центр.
Мужчина рассказал, что упал по неосторожности и был ранен куском железа.
Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.