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Житель Агстафы получил тяжелые травмы при падении

Житель Агстафы получил тяжелые травмы при падении В Агстафе 24-летний мужчина попал в больницу в результате несчастного случая
Происшествия
14 февраля 2021 г. 09:32
Житель Агстафы получил тяжелые травмы при падении

В Агстафе 24-летний мужчина попал в больницу в результате несчастного случая.

Как передает западное бюро Report, житель Агстафинского района, 24-летний Роман Аббасов получил резаное ранение в области левой почки.

Родственники доставили мужчину в центральную больницу Агстафы. После оказания первой медицинской помощи его отправили в Газахский районный лечебно-диагностический центр.

Мужчина рассказал, что упал по неосторожности и был ранен куском железа.

Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafa sakini naməlum şəraitdə xəsarət alıb

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