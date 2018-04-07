Житель Агстафы из-за 5 манатов зарезал своего земляка

Агстафа. 7 апреля. REPORT.AZ/ Житель Агстафы Эльтон Рзаев 1993 г.р. получил ножевое ранение, а не покалечился, упав во время ремонта в своем доме, как сообщалось ранее.

Как сообщает западное бюро Report, по подозрению в нанесении Эльтону Рзаеву ножевого ранения задержан житель села Пойлу Эльчин Мусаев 1994 года рождения.

Стало известно, что Эльтон Рзаев задолжал Эльчину Мусаеву 5 манатов. Между ними произошел конфликт, развязка которого стала трагичной. В ходе перепалки Э.Мусаев нанес своему земляку ножевое ранение.

По факту ведется расследование.