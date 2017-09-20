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    Житель Агджабеди отвез гражданина Турции в район и отнял у него деньги

    По факту в районном отделении полиции ведется расследование

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Житель Агджабеди отвез гражданина Турции в район, избил и отнял у него деньги.

    Как передает Report, об этом сообщил сам гражданин Турции Ягуб Оздилек, обратившись в Агджабединское районное отделение полиции.

    Он отметил в жалобе, что познакомился с человеком по имени Эльмаддин, жителем Агджабединского района, в Бакинском аэропорту. После этого он в качестве гостя отвез иностранца в Агджабеди. Здесь он избил гражданина Турции и отнял у него 8 тыс. турецких лир, 2500 долларов США и 3000 манатов.

    По факту в Агджабединском районном отделении полиции проводится расследование.

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