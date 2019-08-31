Житель Агджабеди лишил родственника глаза

В Агджабединском районе 12-летний подросток лишился глаза в результате удара тупым предметом.

Как сообщает Report, отец пострадавшего мальчика обратился в Агджабединское районный отдел полиции.

Житель Агджабединского района Эхтирам Гусейнов 1980 г.р. сообщил в полицию, что в прошлом году двоюродный брат мужчины Ниджат Гусейнов нанес его сыну травму тупым предметом, в результате чего подросток потерял глаз. Причины происшествия пока неизвестны.

По факту в Агджабединском районном отделе полиции проводится расследование.