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    Житель Агджабеди до смерти избил мать

    По факту ведется расследование

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Житель Агджабеди до смерти избил мать.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    По информации, 2 мая в отделение полиции Агджабединского района поступила информации о том, что жительницу района Махиру Азадову нашли мертвой в ее доме.

    На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники органов прокуратуры, были осуществлены соответствующие мероприятия.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.

    В результате следственных и оперативных мероприятий было установлено, что в тот день между М.Азадовой и ее ранее судимым сыном Эльманом Керимовым возник спор, в результате которого, находившийся под воздействием алкоголя мужчина избил мать и племянника (сына брата) Багдана Керимова.

    Подозреваемый в совершении преступления Э.Керимов задержан сотрудниками полиции.

    По факту ведется расследование. 

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