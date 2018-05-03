Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Житель Агджабеди до смерти избил мать.
Об этом Report сообщили в МВД.
По информации, 2 мая в отделение полиции Агджабединского района поступила информации о том, что жительницу района Махиру Азадову нашли мертвой в ее доме.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники органов прокуратуры, были осуществлены соответствующие мероприятия.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.
В результате следственных и оперативных мероприятий было установлено, что в тот день между М.Азадовой и ее ранее судимым сыном Эльманом Керимовым возник спор, в результате которого, находившийся под воздействием алкоголя мужчина избил мать и племянника (сына брата) Багдана Керимова.
Подозреваемый в совершении преступления Э.Керимов задержан сотрудниками полиции.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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