Житель Агдаша зверски убил жену

Житель села, Турал Саттаров Тахир оглу убил свою супругу, Нурану Саттарову Эльбрус гызы 1988 года рождения, нанеся ей 8 ножевых ранений

В Агдашском районе совершено убийство.



Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Нехрахалил.



Житель села, Турал Саттаров Тахир оглу убил свою супругу, Нурану Саттарову Эльбрус гызы 1988 года рождения, нанеся ей 8 ножевых ранений.



Сообщается, что Нурана и Турал поженились в 2012 году. По словам жителей села, неделю назад между супругами произошел разлад. Н.Саттарова вернулась в отцовский дом.



Сегодня днем Т.Саттаров отправился домой к тестю, где между ним и женой вновь вспыхнул спор. В ходе конфликта он зарезал Нурану.



Отметим, что у Н.Саттаровой остался трехлетний сын.



По факту в Агдашской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

