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Житель Агдаша зверски убил жену 

Житель Агдаша зверски убил жену  Житель села, Турал Саттаров Тахир оглу убил свою супругу, Нурану Саттарову Эльбрус гызы 1988 года рождения, нанеся ей 8 ножевых ранений
Происшествия
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19 июля 2020 г. 15:29
Житель Агдаша зверски убил жену 

В Агдашском районе совершено убийство.


Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Нехрахалил.


Житель села, Турал Саттаров Тахир оглу убил свою супругу, Нурану Саттарову Эльбрус гызы 1988 года рождения, нанеся ей 8 ножевых ранений.

 
Сообщается, что Нурана и Турал поженились в 2012 году. По словам жителей села, неделю назад между супругами произошел разлад. Н.Саттарова вернулась в отцовский дом. 


Сегодня днем Т.Саттаров отправился домой к тестю, где между ним и женой вновь вспыхнул спор. В ходе конфликта он зарезал Нурану. 


Отметим, что у Н.Саттаровой остался трехлетний сын.


По факту в Агдашской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 
 

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Версия на азербайджанском языке Ağdaşda qadın əri tərəfindən qətlə yetirilib

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