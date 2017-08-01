Житель Агдаша пытался покончить с собой, состояние его тяжелое

Агдаш. 1 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе 36-летний мужчина пытался покончить с собой.
Как передает ширвансоке бюро Report, инцидент произошел в селе Хушун.
Житель села Теймур Мухаммедали оглу Мустафаев 1981 г.р. принял непредназначенный для человеческого организма препарат В58 в попытке совершить суицид. Он был доставлен в Агдашскую районную центральную больницу в тяжелом состоянии и размещен в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжелое.
Факт расследуется Агдашским районным отделением полиции.
Valeh DadaşovАвтор новости
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