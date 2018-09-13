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    Житель Агдаша листом железа нанес тяжелые травмы своему земляку

    Агдаш. 13 сентября. REPORT.AZ/ Житель Агдаша получил травмы в результате удара тупым предметом.

    Как сообщает ширванское бюро Report, местный житель Азизов Чингиз (1948) в центральном рынке поспорил со своим земляком Гаджиевым Мансуром Черкез оглы (1966).

    Во время ссоры, он нанес М.Гаджиеву проникающее ранение в живот листом железа.

    При помощи окружающих раненый был доставлен в Агдашскую центральную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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