Житель Агдаша листом железа нанес тяжелые травмы своему земляку

Агдаш. 13 сентября. REPORT.AZ/ Житель Агдаша получил травмы в результате удара тупым предметом.

Как сообщает ширванское бюро Report, местный житель Азизов Чингиз (1948) в центральном рынке поспорил со своим земляком Гаджиевым Мансуром Черкез оглы (1966).

Во время ссоры, он нанес М.Гаджиеву проникающее ранение в живот листом железа.

При помощи окружающих раненый был доставлен в Агдашскую центральную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.