Житель Агдаша листом железа нанес тяжелые травмы своему земляку

https://report.az/storage/news/d7d97aae0d4818f17f6522efaafd5b8e/5349e627-dbc3-4ec8-abd3-08fb714741e2_292.jpg
Агдаш. 13 сентября. REPORT.AZ/ Житель Агдаша получил травмы в результате удара тупым предметом.
Как сообщает ширванское бюро Report, местный житель Азизов Чингиз (1948) в центральном рынке поспорил со своим земляком Гаджиевым Мансуром Черкез оглы (1966).
Во время ссоры, он нанес М.Гаджиеву проникающее ранение в живот листом железа.
При помощи окружающих раненый был доставлен в Агдашскую центральную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости