Житель Абшерона выстрелил из пистолета в своего соседа

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина получил огнестрельное ранение в поселке Сарай. Выяснилось, что в него стрелял его сосед.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

Согласно информации, 2 февраля Камран Бабаев, проживающий в поселке Сарай Абшеронского района, был доставлен в больницу с огнестрельными ранами в области шеи и спины.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, было установлено, что его из пистолета "Макаров" ранил сосед Гудрат Керимов.

Допросить Камрана Бабаева не удалось, так как его состояние оценивается как тяжелое.

Абшеронским РУП проводятся оперативно-розыскные мероприятия.