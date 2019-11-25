Житель Абшерона перерезал сестре горло на кладбище

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в отношении мужчины, который перерезал своей сестре горло на кладбище в Абшеронском районе.

Об этом Report заявил старший прокурор пресс-службы Генпокуратуры Кянан Зейналов.

Он сообщил, что на основании информации об убийстве 24 ноября в районе 17 часов Бабеком Фарзалиевым его сестры Айтен Фарзалиевой 1999 г.р., сотрудники полиции и прокуратуры незамедлительно осмотрели место происшествия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

Предварительное следствие выявило подозрения, что при посещении могилы родственника на кладбище на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района Бабек Фарзалиев в результате конфликта на почве ревности нанес многочисленные ножевые ранения своей сестре А.Фарзалиевой.

Бабек Фарзалиевой был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного названной статьей, при допросе с участием защитников он признался в умышленном убийстве А.Фарзалиевой.

В настоящее время по факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Отметим, что у А.Фарзалиевой остался малолетний ребенок.