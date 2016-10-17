Житель Абшерона насмерть сбил своего соседа, водитель находится в коме

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Житель Абшеронского района насмерть сбил человека, которого сам же привез минуту назад.
Как сообщает Report, случай произошел в поселке Мехдиабад.
Согласно информации, житель Абшеронского района (имя пока неизвестно), высадил около маркета Мирзоева Хафиза Будаг оглу (1965 г.р.), которого он привез на грузовом автомобиле марки Ford. Х.Мирзоев зашел в маркет и сразу же вышел. В это время Х.Мирзоева по неосторожности сбил сосед, который привез его минуту назад.
Тяжелораненый Х.Мирзоев скончался по дороге в больницу.
Согласно информации, водитель автомобиля марки Ford является соседом Х.Мирзоева, он находится в коме.
По факту возбуждено уголовное дело.
Crime News DepartmentАвтор новости
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