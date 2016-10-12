Житель Абшерона был застрелен

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Житель Абшеронского района был застрелен.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Гобу.

Согласно информации, ночью Аббасов Ровшан Рафиг оглу (1975 г.р.), проживающий в поселке Гобу, был убит в результате выстрела из огнестрельного оружия неизвестным.

Инцидент произошел рядом с автомобилем Тoyota Land Cruiser с государственными номерными знаками 90 SX 740. Открытый из огнестрельного оружия огонь повредил также автомобиль.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.