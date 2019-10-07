Жильцы Балаханы жалуются на работу маршрутного автобуса - ВИДЕО

Жильцы поселка Балаханы в Сабунчинском районе Баку жалуются на работу маршрутного автобуса №105, курсирующего по данной территории.

Как сообщает Report, жильцы жалуются, что вот уже 15 лет затрудняются в часы пик добираться до работы, школы и других мест.

По их словам, автобусы находятся в плохом состоянии: "Поселок за последние 15 лет сильно разросся, и возник еще Новый Балаханы. Автобус №105 отбывает от станции метро "Нефтчиляр" в Новые Балаханы, а оттуда в основную часть поселка – Старые Балаханы. Хотя раньше он работал только в Старые Балаханы. Некоторое время в Новые Балаханы работал маршрут №340. Тогда ситуация была относительно хорошей. Сейчас мы - жильцы Балаханы, предлагаем обновить автобусы маршрута №105, увеличить их количество и разделить на ветки А и Б".

Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сообщил Report, что компания-перевозчик была проинформирована: "Ситуация с этой линией сильно беспокоит нас самих, и перед перевозчиком неоднократно поднимался вопрос для устранения недостатков. Однако желаемый результат не достигнут. Как известно, сейчас в маршрутной сети идет обновление, ведется оптимизация. В этих рамках будут изменены и подобные линии".