Жильцы недовольны строительством здания около ИВ Хатаинского района, началось разбирательство

Проводимые строительные работы на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку, вблизи от исполнительно власти Хатаинского района, вызвало серьезное недовольство проживающих на данной территории граждан.

Группа обратившихся в Report жалобщиков утверждает, что строительные работы проводятся незаконно.

По словам жалобщиков, строительство, идущее около трех 16-этажных зданий (ул.Сулеймана Везирова 17a, 17b və 17c), угрожает их жилым зданиям. В связи с этим в июне-июле 2018 года жильцы обратились в исполнительную власть города Баку.

"Из ИВ нам ответили в письменном виде о том, что строительство незаконное. В том письме сообщается, что строительство приостановлено в связи с тем, что не соответствуют определенным правилам. Однако несмотря на это 12 апреля этого года строительные работы были возобновлены. И на этот раз они идут утром и вечером", - сообщают жильцы.

Заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата ИВ Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report, что строительные работы на указанной территории ведутся на основе разрешения Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

В связи с вопросом в Госкомитете по градостроительству и архитектуре Report сообщили, что по данному вопросу начато разбирательство.