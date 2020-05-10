​Жестокое убийство в Исмаиллы: внук убил дедушку с бабушкой

В Исмаиллинском районе совершено жестокое убийство.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Бизлан.

Житель села Вусал Ширван оглы Гадиров, 1982 года рождения, связав руки своему дедушке Закиру Шакир оглы Тапдыгова, 1938 года рождения, и бабушке Зарине Балакамиль гызы Мамедовой, 1954 года рождения, и стал избивать их арматурой. Супруги в результате полученных травм скончались.

Затем, он отправился к своему брату с целью убить и его, однако тому удалось убежать. Увидев это, преступник поджег дом брата.

В ходе совместных поисковых операций, проводимых Исмаиллинским районным отделом полиции и прокуратурой, подозреваемый был найден и задержан в Баку.