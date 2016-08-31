Жестокое убийство азербайджанца в России попало на видео - ВИДЕО

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Убийство, которое произошло в кафе «Лесная сказка» 10 декабря 2015 года обрастает новыми подробностями.

Как передает Report, видеозапись жестокой расправы над гражданином Украины Камраном Мамедли было опубликовано сегодня, 31 августа.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как Камран пытается убежать от троих мужчин. Преследователи выталкивают его на улицу, мужчина падает около входа и один из нападавших начинает избивать бизнесмена системным блоком от компьютера.

После мощных ударов по голове, Мамедли перестает двигаться и нападавшие спокойно уезжают на одном автомобиле.

Напомним, следствие считает, что мужчину из-за внезапно возникших неприязненных отношений убили. Мужчины поругались в банкетном зале, где нападавший ранил Камрана ножом и выстрелил в него, после чего схватил системный блок и добил своего обидчика. Сейчас у правоохранителей только один обвиняемый. Он сам пришел в полицию спустя три дня после убийства и выдал орудие убийства.

В убийстве признался уроженец Азербайджана, 32-летний ранее судимый за хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью человека Амил Ганбаров. При этом злоумышленник утверждает, что только он причастен к убийству, но не может объяснить своих мотивов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

Однако родные убитого считают, что преступление было четко спланированным. По их словам, убийство может быть связано с бизнесом Камрана. Родственники настаивают на переквалификации дела в «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью».