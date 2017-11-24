Жестоко избитый студент из Азербайджана умер в Перми - ФОТО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В пермской больнице умер студент из Азербайджана спустя несколько дней после зверского избиения.

Как передает Report, об этом сообщил председатель азербайджанской диаспоры в Перми Чингиз Исаев.

На 27-летнего Гусейна Мустафаева в ночь на 19 ноября напали неизвестные. Спустя несколько дней борьбы медиков за его жизнь, смерть все же победила.

Диаспора пытается отыскать родственников погибшего. Студент приехал на учебу в Пермь из Баку. Они попросили помощи у тех, кто узнал парня и знает о нем хоть какую-либо информацию.

В настоящий момент стало известно, что спустя несколько дней после жестокого избиения правоохранители задержали подозреваемых, им предстоит понести уголовную ответственность.