Жертвой авиакатастрофы в Казахстане стал житель Джалилабада

Жертвой авиакатастрофы в Казахстане стал житель Джалилабада

В результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау (Казахстан) погиб также житель Джалилабадского района Садыгов Гошгар Фиридун оглу (1997 г.р.).

Как сообщает муганское бюро Report, личность погибшего установлена ​​после анализа ДНК.

Гошгар Садыгов являлся рабочим в Грозном. У него есть сестра, сам погибший был холост.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.