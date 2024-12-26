Жертвой авиакатастрофы в Казахстане стал житель Джалилабада

В результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау (Казахстан) погиб также житель Джалилабадского района Садыгов Гошгар Фиридун оглу (1997 г.р.).
Как сообщает муганское бюро Report, личность погибшего установлена после анализа ДНК.
Гошгар Садыгов являлся рабочим в Грозном. У него есть сестра, сам погибший был холост.
Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.