Жертвами кораблекрушения в Беринговом море стали уже 25 человек

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших при аварии в Беринговом море южнокорейского траулера "Орион-501" увеличилось на 25 человек, сообщает Report со ссылкой на агентство Ренхап.

"Спасатели обнаружили в пятницу тела еще пяти человек в море в районе, где затонул траулер у дальневосточного побережья России; таким образом, число погибших возросло до 25 человек, еще 28 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести", - цитирует агентство владельца судна.

Компания уточнила, что среди найденных в пятницу погибших двое - граждане Индонезии, тела еще трех человек пока идентифицировать не удалось. Все они были найдены на расстоянии 28,6 километров от места аварии. Ранее появились сообщения, что Южная Корея направит в район, где затонул траулер "Орион-501", два патрульных самолета Военно-морских сил и один 5000-тонный корабль береговой охраны. По информации, полученной агентством РИА "Новости", патрульный корабль сможет достичь места аварии приблизительно через девять дней. Агентство сообщает также, что правительство страны сейчас рассматривает вопрос о том, поднимать или нет траулер со дна моря, так как на основе записей переговоров членов экипажа можно сделать вывод, что капитан и еще несколько человек остались на судне, сообщает телеканал "РОССИЯ".

Рыболовное судно "Орион-501" затонуло в понедельник в Беринговом море. Экипаж - около 60 человек состоял преимущественно из граждан Южной Кореи, Индонезии и Филиппин. На борту также был россиянин-инспектор, он и еще шесть человек были спасены. Накануне российские суда прекратили активный поиск, однако остались в зоне крушения траулера.