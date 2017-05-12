Представлявшейся преподавателем БГУ и совершившей мошенничество женщине сократили наказание

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение суда по делу Лалы Мамедовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гусейна Набиева было объявлено решение.

Согласно постановлению суда, решение суда первой инстанции было изменено. Так, срок лишения свободы был сокращен с 3 лет и 6 месяцев до 3 лет.

Отметим, что согласно обвинительному акту Л. Мамедова, завладев чужим имуществом, совершила мошенничество с целью наживы, с нанесением ущерба пострадавшему лицу путем обмана и злоупотребления доверием.

Л. Мамедова была обвинена по статье 178.2.2 Уголовного кодекса (совершение мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере).

Приговором Абшеронского районного суда она была лишена свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Недовольные приговором осужденная и пострадавший подали апелляционную жалобу.