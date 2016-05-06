​Женщина-водитель опрокинула автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на 120-м км магистральной дороги Баку-Губа.

Жительница Абшеронского района 42-летняя Лена Аскер гызы Мустафаева потеряла управление автомобилем марки Тata indiсa с государственными номерными знаками 90 US 546, в результате чего автомобиль опрокинулся. Водитель автомобиля и пассажирка, жительница Зангиланского района 36-летняя Фатима Агаева с тяжелыми телесными повреждениями доставлены в Шабранскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в Шабранском районном управлении полиции, по предварительной версии, инцидент произошел вследствие управления автомобилем на высокой скорости.

По данному факту ведется расследование.