Женщина, совершившая мошенничество с использованием имени Госагентства жилищного строительства, объявлена в розыск

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего полковника министерства внутренних дел, учредителя ООО "579 SSA" Эльдара Салаева, директора компании Магомеда Гафарова, Лейлы Исмаевой и Ульвии Абдаловой, обвиняемых в мошенничестве с использованием имени Госагентства жилищного строительства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова заявили об очередной неявке У.Абдаловой на процесс.

Находящаяся под домашним арестом У.Абдалова должна была выступить на суде с последним словом. Было отмечено о ее неявке на несколько заседаний. Суд избрал в отношении У.Абдаловой меру пресечения в виде ареста и вынес решение об объявлении ее в розыск.

Процесс отложен на неопределенное время.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для Эльдара Салаева 6,5 лет, Магомеда Гафарова - 7 лет, Лейлы Исмаевой - 6 лет и Ульвии Абдаловой - 7 лет тюремного заключения.

Гособвинитель потребовал их ареста в зале суда.

Согласно официальной информации, на основе обращения Государственного агентства жилищного строительства при президенте Азербайджанской Республики в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование, связанное с мошенничеством должностных лиц частного предприятия ООО "579 SSA" с использованием имени Госагентства жилищного строительства.

В результате незамедлительных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что вступив в сговор, учредитель ООО Салаев Эльдар Агаширин оглу и занимающий должность директора компании Гафаров Магомед Эльман оглу, не обладая полномочиями осуществлять продажу квартир в построенных Государственным агентством жилищного строительства домах, обещали жителю Баку Самиру Мамедову (имя и фамилия условные) помочь с покупкой социальной квартиры. При этом они взяли с него в качестве первичного взноса 5000 манатов.

В отношении Э.Салаева, М.Гафарова и других лиц возбуждено уголовное дело по ст. 178.2.1; 178.2.3; 178.2.4; 308.1 и 313 УК.

Кроме того, во время следствия и в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты обмана указанными лицами еще 25-ти граждан под предлогом продажи им социальных квартир на льготных условиях.

Эльдар Салаев, Магомед Гафаров, Лейла Исмаева и Ульвия Абдалова были задержаны.

Позже решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что Э.Салаев является бывшим полковником МВД. Он также преподавал в Полицейской академии.