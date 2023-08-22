В Сумгайыте женщина скончалась спустя 23 дня после ДТП

Женщина, сбитая микроавтобусом в Сумгайыте, скончалась в больнице спустя 23 дня.

Женщина, которую сбил микроавтобусом в Сумгайыте, скончалась в больнице спустя 23 дня.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 29 июля в 17-м микрорайоне города Сумгайыт.

Микроавтобус Mercedes Sprinter, которым управлял Сейхун Алиев, сбил пешеходов - Разию Ахмедову и Мехпару Ахмедову. Женщины были госпитализированы.

Однако 21 августа Р.Ахмедова скончалась в больнице, где проходила лечение.



По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ведется предварительное расследование.