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В Сумгайыте женщина скончалась спустя 23 дня после ДТП

В Сумгайыте женщина скончалась спустя 23 дня после ДТП Женщина, сбитая микроавтобусом в Сумгайыте, скончалась в больнице спустя 23 дня.
Происшествия
22 августа 2023 г. 09:25
В Сумгайыте женщина скончалась спустя 23 дня после ДТП

Женщина, которую сбил микроавтобусом в Сумгайыте, скончалась в больнице спустя 23 дня.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 29 июля в 17-м микрорайоне города Сумгайыт.

Микроавтобус Mercedes Sprinter, которым управлял Сейхун Алиев, сбил пешеходов - Разию Ахмедову и Мехпару Ахмедову. Женщины были госпитализированы.

Однако 21 августа Р.Ахмедова скончалась в больнице, где проходила лечение.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ведется предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda mikroavtobusun vurduğu qadın 23 gün sonra xəstəxanada ölüb

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