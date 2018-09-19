 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Женщина, сбитая автомобилем в Товузе, скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Товуз. 19 сентября. REPORT.AZ/ Женщина, сбитая автомобилем в Товузском районе, скончалась в больнице.

    Как сообщает западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти получившую тяжелые травмы Сальми Джахангир гызы Исмаилову 1945 г.р. не удалось.

    *** 15:13

    Товуз. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Товузе 73-летнюю женщину сбил автомобиль. 

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на проспекте Г.Алиева в Товузе. 

    Подавая назад, занимающийся перевозкой хлеба автомобиль сбил Сальми Исмаилову 1945 г.р. Получившая тяжелые травмы 73-летняя женщина помещена в больницу, где была прооперирована. 

    Ее состояние остается тяжелым. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi