Женщина, сбитая автомобилем в Товузе, скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 19 сентября. REPORT.AZ/ Женщина, сбитая автомобилем в Товузском районе, скончалась в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти получившую тяжелые травмы Сальми Джахангир гызы Исмаилову 1945 г.р. не удалось.

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Товуз. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Товузе 73-летнюю женщину сбил автомобиль.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на проспекте Г.Алиева в Товузе.

Подавая назад, занимающийся перевозкой хлеба автомобиль сбил Сальми Исмаилову 1945 г.р. Получившая тяжелые травмы 73-летняя женщина помещена в больницу, где была прооперирована.

Ее состояние остается тяжелым.

По факту ведется расследование.