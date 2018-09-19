Женщина, сбитая автомобилем в Товузе, скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 19 сентября. REPORT.AZ/ Женщина, сбитая автомобилем в Товузском районе, скончалась в больнице.
Как сообщает западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти получившую тяжелые травмы Сальми Джахангир гызы Исмаилову 1945 г.р. не удалось.
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Товуз. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Товузе 73-летнюю женщину сбил автомобиль.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на проспекте Г.Алиева в Товузе.
Подавая назад, занимающийся перевозкой хлеба автомобиль сбил Сальми Исмаилову 1945 г.р. Получившая тяжелые травмы 73-летняя женщина помещена в больницу, где была прооперирована.
Ее состояние остается тяжелым.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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